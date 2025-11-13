Ричмонд
Валерий Меладзе спустил в Москве полмиллиона, вырученные во время тура по США

Певец Валерий Меладзе потратил около полумиллиона рублей на комплексное обследование в московских клиниках. Информацию о расходах артиста на медицину опубликовал SHOT со ссылкой на собственные источники.

60-летний исполнитель, известный внимательным отношением к своему здоровью, прошёл обследование во время перерыва в большом гастрольном туре по Европе, США и странам ближнего зарубежья. Общая сумма затрат составила более 400 тысяч рублей.

В перечень оплаченных услуг вошли консультации специалистов, медицинское сопровождение, комплекс анализов и анестезиологическое обеспечение. Артист регулярно проходит профилактические осмотры в частных медцентрах Москвы между зарубежными выступлениями.

Кстати, свой юбилейный тур Валерий Меладзе начал с концерта в Санкт-Петербурге, который принёс ему более 240 млн рублей. Однако то был американский Петербург в штате Флорида, ведь в России певец пока не может выступать. Ранее СМИ сообщали, что организаторы его тура по Европе могут отдать деньги, вырученные с его выступлений, на помощь ВСУ.

