Валерий Меладзе спустил в Москве полмиллиона, вырученные во время тура по США

Кстати, свой юбилейный тур Валерий Меладзе начал с концерта в Санкт-Петербурге, который принёс ему более 240 млн рублей. Однако то был американский Петербург в штате Флорида, ведь в России певец пока не может выступать. Ранее СМИ сообщали, что организаторы его тура по Европе могут отдать деньги, вырученные с его выступлений, на помощь ВСУ.