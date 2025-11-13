Сотням тысячам свердловчан запретили покидать Россию

В выезде ограничили должников.
В Свердловской области с начала 2025 года судебные приставы ограничили право выезда из России 260 тысячам жителей. У каждого из них обнаружили просроченные долги, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.
«Их общий долг составляет более 25 миллиардов рублей», — пояснили в ведомстве. Среди неплательщиков шесть тысяч алиментщиков с общим долгом в один миллиард рублей и более 9,5 тысячи нарушителей ПДД, не оплативших штрафы на 530 млн рублей.
Отмечается, что благодаря введенным ограничениям с должников взыскали более 3,2 млрд рублей. «Узнать о наличии задолженности, вынесенном временном ограничении в праве выезда за границу РФ, оплатить задолженность безопасным способом можно в “Госуслугах”» — подчеркнули приставы.