Сотням тысячам свердловчан запретили покидать Россию

«Их общий долг составляет более 25 миллиардов рублей», — пояснили в ведомстве. Среди неплательщиков шесть тысяч алиментщиков с общим долгом в один миллиард рублей и более 9,5 тысячи нарушителей ПДД, не оплативших штрафы на 530 млн рублей.