Тысячи саженцев высадили в Свердловской и Челябинской областях

А на территории Среднеахтубинского лесничества Волгоградской области высадили акации, а на зеленых зонах возле заводских цехов — липы и сосны. 120 саженцев хвойных кустарников, можжевельников и сосен озеленили территории Таганрогского металлургического завода, прилегающую к нему улицу Дзержинского и входную аллею Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет».