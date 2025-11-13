Shot: Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках

В июле СМИ сообщили, что Валерий Меладзе зарегистрировал три новых направления деятельности в рамках своего индивидуального предпринимательства в РФ. Отмечается, что он расширил сферу своей ИП-деятельности, добавив к ней управление и аренду недвижимости.