Shot: Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках

Певец Валерий Меладзе во время коротких визитов в Россию регулярно проходит обследования в частных медицинских центрах Москвы. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что 60-летний певец внимательно следит за своим здоровьем и недавно потратил на лечение более 400 тысяч рублей. Счета включали консультации врачей, анализы, анестезию и другие услуги.
Медицинское обследование артист прошел между концертами в рамках масштабного гастрольного тура, который охватывает Европу, США и страны ближнего зарубежья, передает Telegram-канал.
Ранее Меладзе призвали признать иностранным агентом и лишить российского гражданства. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст России, чтобы проверить связи артиста с проукраинскими организаторами его концертов за рубежом.
В июле СМИ сообщили, что Валерий Меладзе зарегистрировал три новых направления деятельности в рамках своего индивидуального предпринимательства в РФ. Отмечается, что он расширил сферу своей ИП-деятельности, добавив к ней управление и аренду недвижимости.