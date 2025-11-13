Экс-мэр из Пермского края, уехавший на СВО после уголовного дела, погиб

«Прощание с Александром Николаевичем состоится в эту пятницу [14 ноября] и начнется в 18:00. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми. Если это произойдет раньше, то гражданская панихида начнется раньше. Гроб с телом Афанасьева будет стоять в ДК два дня, 14 и 15 ноября», — объяснил агентству заместитель директора Дома культуры имени Л. И. Бэра города Горнозаводска Александр Лялин.