Экс-мэр из Пермского края, уехавший на СВО после уголовного дела, погиб

Александр Афанасьев погиб в зоне СВО.
В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев. О проведении гражданской панихиды сообщили местные СМИ, в горнозаводском ДК, где будет проходить прощание с Афанасьевым, информацию URA.RU подтвердили.
«Прощание с Александром Николаевичем состоится в эту пятницу [14 ноября] и начнется в 18:00. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми. Если это произойдет раньше, то гражданская панихида начнется раньше. Гроб с телом Афанасьева будет стоять в ДК два дня, 14 и 15 ноября», — объяснил агентству заместитель директора Дома культуры имени Л. И. Бэра города Горнозаводска Александр Лялин.
Афанасьев ушел с поста главы Горнозаводского округа (ранее — район) в 2016 году в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении него. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Изначально суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении, но затем Афанасьеву удалось добиться переквалификации дела и уйти от уголовной ответственности в связи с амнистией. В декабре 2024 года он подписал контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации. Несколько месяцев экс-мэр считался пропавшим без вести.