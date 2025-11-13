Всплеск национализма в Финляндии стал следствием русофобской политики властей страны. Так что теперь любой диалог с финном стал «разговором с телевизором». Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», — отметил Колесник.
Однако такое отношение к русским — не новое явление, холодно к россиянам финны и прибалтийцы относились еще с советских времен. Теперь же они просто не стесняются открыто демонстрировать ненависть к русским всем возможными способами. Финны же сейчас мыслят антироссийскими штампами.
«На фоне этого, сказал парламентарий, любой контакт с ними превращается в разговор с телевизором», — добавил парламентарий.
Ранее финские СМИ со ссылкой на данные полиции сообщили, что в стране фиксируется рост числа преступлений на почве ненависти против граждан России и уроженцев бывших стран СССР. Отмечается, что в 2024 году на территории Финляндии было зафиксировано 1,8 тысяч подобных преступлений. При этом показатель возрос на 13% в сравнении с данными за аналогичный период 2023 года.