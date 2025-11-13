В Госдуме объяснили причины всплеска преступлений против россиян в Финляндии

Ранее финские СМИ со ссылкой на данные полиции сообщили, что в стране фиксируется рост числа преступлений на почве ненависти против граждан России и уроженцев бывших стран СССР. Отмечается, что в 2024 году на территории Финляндии было зафиксировано 1,8 тысяч подобных преступлений. При этом показатель возрос на 13% в сравнении с данными за аналогичный период 2023 года.