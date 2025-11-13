Власти приостановили работу свыше 100 теплиц в Ташкенте и пригороде из-за загрязнения воздуха

В результате совместных действий Министерства экологии, Генеральной прокуратуры и хокимията была временно приостановлена деятельность 106 теплиц, а в отношении 58 владельцев теплиц применены административные штрафы за нарушение экологических норм.
Как проходили проверки?
Для оперативного контроля были созданы рабочие группы из более чем 300 специалистов. Они провели инспекцию 595 тепличных хозяйств (214 в Ташкенте и 381 в области), 2 265 социальных объектов и 1 998 промышленных предприятий и заводов стройматериалов. В общей сложности было обследовано 4 869 объектов. Особое внимание проверяющие уделяли выбросам вредных химических, физических и биологических веществ в атмосферу.
Что выявили?
В ходе контрольных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области охраны воздуха. На ряде предприятий фиксировались случаи выбросов вредных веществ — химических, физических и биологических. В некоторых теплицах нарушались правила эксплуатации дымоотводных устройств, а также использовались запрещённые виды топлива — плёнка, старые автомобильные шины, растительные остатки.
Всё это — вынужденная, но ожидаемая мера. Очевидно, что ситуация с воздухом вышла из-под контроля, и экстренные меры стали неизбежными. Главное, чтобы это были не просто разовые акции «для галочки», а начало реальной и системной борьбы за чистое небо над Ташкентом.