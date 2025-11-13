Власти приостановили работу свыше 100 теплиц в Ташкенте и пригороде из-за загрязнения воздуха

Для оперативного контроля были созданы рабочие группы из более чем 300 специалистов. Они провели инспекцию 595 тепличных хозяйств (214 в Ташкенте и 381 в области), 2 265 социальных объектов и 1 998 промышленных предприятий и заводов стройматериалов. В общей сложности было обследовано 4 869 объектов. Особое внимание проверяющие уделяли выбросам вредных химических, физических и биологических веществ в атмосферу.