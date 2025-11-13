В Могилеве сотрудники диагностической станции сели в тюрьму за помощь неисправным авто в прохождении техосмотра

В Могилеве инженер и помощник пошли под суд, помогая авто с неисправностями проходить техосмотр, сообщила пресс-служба Могилевского областного суда.
Фигурантами уголовного дела о получении взяток и посредничестве во взяточничестве стали инженер по техническому осмотру транспортных средств на одной из диагностических станций Могилева и его помощник.
Как установили правоохранители, обвиняемый неоднократно получал взятки за прохождение ТО, составляя за вознаграждение диагностические карты с отметкой о соответствии авто установленным требованиям, хотя на самом деле они были неисправны. Его помощник, ставший вторым обвиняемым в уголовном деле, при этом выступал в качестве посредника между автовладельцами и инженером диагностической станции. Также помощник передавал начальнику деньги от водителей.
На суде обвиняемые полностью признали свою вину. Экс-инженера диагностической станции приговорили к 3,5 года заключения в исправительной колонии и штрафу 350 базовых величин (14700 белорусских рублей в ноябре 2025-го). Также на пять лет его лишили права занимать должности, которые связаны с совершением юридически значимых действий.
Второй обвиняемый приговорен к ограничению свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Обоих по амнистии освободили от назначенного наказания частично на 1 год.
Приговор еще может быть обжалован.
