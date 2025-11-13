В Могилеве сотрудники диагностической станции сели в тюрьму за помощь неисправным авто в прохождении техосмотра

Как установили правоохранители, обвиняемый неоднократно получал взятки за прохождение ТО, составляя за вознаграждение диагностические карты с отметкой о соответствии авто установленным требованиям, хотя на самом деле они были неисправны. Его помощник, ставший вторым обвиняемым в уголовном деле, при этом выступал в качестве посредника между автовладельцами и инженером диагностической станции. Также помощник передавал начальнику деньги от водителей.