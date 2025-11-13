Россиянин задержан на Пхукете по запросу США

На Пхукете по запросу США задержали 35-летнего россиянина по подозрению в ведении хакерской деятельности. Об этом пишет портал The Phuket News.
В заявлении полицейского отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) сказано, что задержан хакер мирового класса за атаку на системы безопасности государственных учреждений в Европе и США. Гражданство задержанного ведомство не раскрывает. По информации портала, речь идет о россиянине.
Таиландская киберполиция уточнила, что подозреваемый приехал в Таиланд 30 октября. Проживал он в провинции Пхукет. Операция по задержанию проводилась совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. У подозреваемого изъяли телефоны, ноутбуки и цифровые кошельки. Будет проведена технологическая экспертиза.
«Ему было предъявлено обвинение в том, что он является лицом, запрашиваемым другой страной для экстрадиции в соответствии с Законом об экстрадиции 2008 года», — сказано в заявлении TCSD.
Напомним, 3 октября стало известно о задержании гражданина России в Сингапуре по запросу США. Его подозревают в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством.