Россиянин задержан на Пхукете по запросу США

В заявлении полицейского отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) сказано, что задержан хакер мирового класса за атаку на системы безопасности государственных учреждений в Европе и США. Гражданство задержанного ведомство не раскрывает. По информации портала, речь идет о россиянине.