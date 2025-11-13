Ричмонд
Рэпер P. Diddy может выйти из тюрьмы позже на месяц

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс — прим. «ВМ») может выйти из тюрьмы позже. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили на портале Page Six.

По данным издания, дата освобождения музыканта перенесена с мая на июнь 2028 года. Причина таких изменений остается неясной.

Недавно стало известно, что рэпер стал работать помощником священника в тюрьме Форт-Дикс. В колонии положение считается престижным — у преступников появляется отдельный кабинет.

До этого Шона Комбса перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости. Там он и начал отбывать остаток своего 50-месячного приговора.

За день до оглашения приговора исполнитель отправил судье письмо, в котором раскаялся в содеянном. Продюсер признался, что в момент преступлений «был не в себе из-за наркотиков».

Суд в Нью-Йорке вынес приговор P. Diddy. Его признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией и приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. В чем обвиняли рэпера — в материале «Вечерней Москвы».