Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком проверит жалобы жителей Башкирии на невыносимые условия жизни

Бастрыкин взял на контроль дело о плохих жилищных условиях в Туймазах.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя башкирского следкома предоставить отчет о том, как продвигается расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей республики. Соответствующая информация появилась в официальном сообщении ведомства.

Поводом для реакции стала публикация в социальных сетях, где жители Туймазов обратились лично к главе СК РФ. В своем обращении они указали, что уже долгое время вынуждены жить в маневренном фонде, предназначенном для людей, попавших в сложное положение. Они сообщают, что условия в доме не соответствуют санитарным требованиям: нет горячей воды и имеются иные серьезные проблемы с коммунальными услугами. При этом альтернативное жилье для расселения им не предоставляется.

На основании этих фактов следственное управление по Башкирии уже начало расследование по статье о халатности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.