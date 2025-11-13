Следком проверит жалобы жителей Башкирии на невыносимые условия жизни

Поводом для реакции стала публикация в социальных сетях, где жители Туймазов обратились лично к главе СК РФ. В своем обращении они указали, что уже долгое время вынуждены жить в маневренном фонде, предназначенном для людей, попавших в сложное положение. Они сообщают, что условия в доме не соответствуют санитарным требованиям: нет горячей воды и имеются иные серьезные проблемы с коммунальными услугами. При этом альтернативное жилье для расселения им не предоставляется.