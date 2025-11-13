Следком проверит жалобы жителей Башкирии на невыносимые условия жизни

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя башкирского следкома предоставить отчет о том, как продвигается расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей республики. Соответствующая информация появилась в официальном сообщении ведомства.
Поводом для реакции стала публикация в социальных сетях, где жители Туймазов обратились лично к главе СК РФ. В своем обращении они указали, что уже долгое время вынуждены жить в маневренном фонде, предназначенном для людей, попавших в сложное положение. Они сообщают, что условия в доме не соответствуют санитарным требованиям: нет горячей воды и имеются иные серьезные проблемы с коммунальными услугами. При этом альтернативное жилье для расселения им не предоставляется.
На основании этих фактов следственное управление по Башкирии уже начало расследование по статье о халатности.
