На Земле продолжается магнитная буря на «умеренном» уровне

Как уточнили специалисты, она развивается неравномерно.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. После небольшого перерыва магнитная буря на Земле продолжилась, ее мощность достигает умеренного уровня — G2. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Продолжается геомагнитная буря», — отметили в институте.

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время находится на отметке G2 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. Как уточнили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, текущая магнитная буря развивается неравномерно — умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками.