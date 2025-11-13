На Земле продолжается магнитная буря на «умеренном» уровне

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. Как уточнили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, текущая магнитная буря развивается неравномерно — умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками.