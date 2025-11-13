Главные новости к утру 13 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 ноября 2025.
Трамп подписал бюджет правительства и завершил шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном бюджете правительства до 30 января, завершив шатдаун, длившийся 43 дня. Это был самый продолжительный перерыв в работе федеральных ведомств в истории страны. Принять полноценный бюджет Конгресс должен до конца финансового года, иначе шатдаун может возобновиться.
Лавров подтвердил готовность России к саммиту в Венгрии
Москва готова к проведению переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште, контакты между Россией и США по этому вопросу продолжаются, дата не определена. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.
Рубио объяснил, что включают испытания ядерного потенциала США
Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что имел в виду Дональд Трамп, когда говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США. Глава Госдепартамента объяснил, что на ядерном полигоне будут в том числе испытывать средства доставки, но не стал подтверждать, что Пентагон откажется от проведения натуральных ядерных испытаний.
У ЕК появились опасения относительно долговой устойчивости Украины
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС заявил о неуверенности Еврокомиссии в долговой устойчивости Киева. Он добавил, что Евросоюз продолжает вести с бельгийскими властями переговоры по репарационному кредиту для Украины из замороженных российских активов.
Цены на серебро обновили исторический рекорд
Стоимость декабрьских фьючерсов на серебро превышала 54 доллара за тройскую унцию утром 13 ноября. Впервые за всю историю торгов она достигла 54,395 доллара. Позднее драгметалл слегка подешевел — на 7:40 мск стоимость серебра составляла 53,975 доллара*. Влияние на цены могло оказать прекращение шатдауна в США.
*Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.