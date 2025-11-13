Депутаты поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

В России планируют ввести штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, которые будут фиксироваться с помощью камер, но не чаще одного раза в сутки. Об этом сообщили в Госдуме, где 12 ноября законопроект приняли в первом чтении. Изменения внесут в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях.