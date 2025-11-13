Депутаты поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

В России планируют ввести штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, которые будут фиксироваться с помощью камер, но не чаще одного раза в сутки. Об этом сообщили в Госдуме, где 12 ноября законопроект приняли в первом чтении. Изменения внесут в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях.
По данным Российского союза автостраховщиков, без полиса ездят от семи до десяти процентов водителей. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что в некоторых регионах их доля достигает 40 процентов. Он отметил, что сейчас инспекторам сложно выявлять таких нарушителей, так как необходимо лично останавливать автомобили.
Законопроект предлагает ограничить наказание одним штрафом в день — от 800 рублей при первом нарушении до пяти тысяч при повторных. По словам Аксакова, эта мера сделает систему более справедливой и дисциплинирует водителей. Новый порядок планируют ввести с сентября 2026 года после модернизации автоматизированной системы «Паутина».
Эксперты считают, что ограничение защитит права водителей, но полностью откажет от ОСАГО станет невыгодно. По словам Петра Шкуматова из «Народного фронта», мера снизит число нарушителей. Автоюрист Лев Воропаев добавил, что многие не покупают полис из-за высокой стоимости, которая сейчас в среднем составляет около семи тысяч рублей в год, передают «Ведомости».
ОСАГО — обязательный вид страхования гражданской ответственности автовладельцев. «ВМ» выяснила, продолжает ли действовать полис ОСАГО, если произошли изменения в персональных данных водителя, например, человек сменил имя, фамилию или водительские права.