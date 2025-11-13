Был ли Иисус во Франции: Ватикан поставил точку в споре о явлении Христа народу

Ватикан поставил точку в вопросе явления Иисуса народу Франции. Утверждается, что Христос не являлся на холме во Франции, как ранее утверждала католичка. Верующая уверяла, что видела сына Божия 49 раз.
Ватикан заявил, что Иисус не появлялся в маленьком городке на севере Франции. Об этом говорится в издании Reuters со ссылкой на представителей Ватикана. Папа Римский Лев XIV запретил считать подлинными истории о явлениях Иисуса в Дозуле.
«Феномен предполагаемых явлений следует однозначно рассматривать как не имеющий сверхъестественного происхождения, со всеми вытекающими из этого определения последствиями», — говорится в тексте документа, который был опубликован с разрешения Папы Римского.
Ранее KP.RU сообщил, что появляется все больше людей, которые уверяют, что разговаривали с Богом. Практически все они пережили клиническую смерть. Одна женщина, которая умерла на несколько минут, рассказала о путешествии в «ад» и «рай».