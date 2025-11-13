Выяснилось, что в крупнейшем борделе Европы действуют необычные запреты

Управляющая самого крупного легального борделя в Европе Кэтрин Денуар рассказала The Sun о четырёх правилах, которые клиенты и сотрудники обязаны соблюдать.
Одно из них — полное отсутствие животных в заведении. При этом некоторые посетители всё же пытались нарушить запрет: одна женщина даже принесла с собой аквариум с рыбками.
Второе правило касается одежды. Посетители должны быть нормально одеты, но Денуар вспоминает случай, когда им пришлось пустить клиента в полном костюме белого медведя.
Ещё один запрет связан с колдовством. Его ввели из-за того, что несколько сотрудниц начали рассыпать по всему зданию сахар, чтобы отпугивать злых духов.
Последнее правило связано со светильниками. Управляющая запретила прикасаться к лампам, потому что одна из работниц случайно устроила небольшой пожар.
Ранее Денуар говорила, что самым неприятным поведением клиентов считает визиты мужчин, которые приходят «отпраздновать» рождение ребёнка, пока их жёны ещё восстанавливаются после родов.
