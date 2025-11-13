Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу

Временные ограничения сняли в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность. Воздушная гавань Краснодара приостановила работу около пяти утра, затем — в 05:20 — ограничения ввели в аэропорту Геленджика.

В настоящее время региону ничего не угрожает. Сигнал «Беспилотная опасность» отменили утром 13 ноября. Воздушные гавани продолжают работу в штатном режиме.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь на Кубанью средства ПВО уничтожили пять беспилотников. Всего же над регионами России с 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября перехватили 130 украинских беспилотников самолетного типа.