Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность. Воздушная гавань Краснодара приостановила работу около пяти утра, затем — в 05:20 — ограничения ввели в аэропорту Геленджика.
В настоящее время региону ничего не угрожает. Сигнал «Беспилотная опасность» отменили утром 13 ноября. Воздушные гавани продолжают работу в штатном режиме.
Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь на Кубанью средства ПВО уничтожили пять беспилотников. Всего же над регионами России с 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября перехватили 130 украинских беспилотников самолетного типа.