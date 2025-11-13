В США арестовали рэпера Akon

Правоохранители американского штата Джорджия задержали популярного 52-летнего рэпера Akon (Алиан Тиам), его доставили в тюрьму округа Де-Калб, материал из TMZ перевел aif.ru.
Согласно судебным документам, на звезду был выписан ордер на арест после того, как он пропустил судебное заседание по предыдущему делу, связанному с водительскими правами.
По словам полицейских, все началось, когда в сентябре 2025 года Tesla Cybertruck певца сломался посреди дороги. К нему подъехали правоохранители. Автор хита Smack That сказал им, что у него разрядился аккумулятор, но когда силовики проверили его данные, то обнаружили, что водительские права Тиама были приостановлены за неявку в суд в январе 2023 года.
В этот раз полиция отпустила рэпера, однако он опять не явился в суд и продолжил управлять автомобилем без прав.
Управление шерифа округа Де-Калб также подтвердило изданию, что Akon «оказался за решёткой в Джорджии после ареста по ордеру».
Пятикратный номинант на премию «Грэмми» прославился в начале 2000-х благодаря таким хитам, как Locked Up, Lonely, I Wanna Love You и Smack That.
Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались.