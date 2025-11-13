Нижегородцам напомнили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей

Экстренные службы рассказали нижегородцам, что делать при обнаружении бесхозных предметов. Поводом стала трагедия в Красногорске, где мальчику оторвало пальцы при попытке поднять с земли 10-рублевую купюру, под которой было замаскировано взрывное устройство.