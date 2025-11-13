Ричмонд
Нижегородцам напомнили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей

После инцидента в Красногорске спасатели опубликовали памятку для горожан.

Источник: Комсомольская правда

Экстренные службы рассказали нижегородцам, что делать при обнаружении бесхозных предметов. Поводом стала трагедия в Красногорске, где мальчику оторвало пальцы при попытке поднять с земли 10-рублевую купюру, под которой было замаскировано взрывное устройство.

В МЧС подчеркивают: категорически запрещено трогать, передвигать или вскрывать любые подозрительные предметы. Нельзя пользоваться рядом мобильным телефоном и подпускать к находке детей.

При обнаружении постороннего предмета нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, сообщить о находке по номеру 112, предупредить окружающих и дождаться прибытия специалистов.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Родителям рекомендуют объяснить ребенку, что нельзя трогать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки и деньги. Дети должны сразу сообщать взрослым о любой подозрительной находке и знать номер экстренной службы 112.

Опасные предметы могут быть обнаружены в общественном транспорте, подъездах, дворах, торговых центрах, детских площадках и образовательных учреждениях. Спасатели предупреждают: внешне обычная вещь может представлять смертельную опасность. Бдительность каждого гражданина может предотвратить трагедию.