Нижегородцам напомнили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей

Экстренные службы рассказали нижегородцам, что делать при обнаружении бесхозных предметов. Поводом стала трагедия в Красногорске, где мальчику оторвало пальцы при попытке поднять с земли 10-рублевую купюру, под которой было замаскировано взрывное устройство.
В МЧС подчеркивают: категорически запрещено трогать, передвигать или вскрывать любые подозрительные предметы. Нельзя пользоваться рядом мобильным телефоном и подпускать к находке детей.
Особое внимание уделяется безопасности детей. Родителям рекомендуют объяснить ребенку, что нельзя трогать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки и деньги. Дети должны сразу сообщать взрослым о любой подозрительной находке и знать номер экстренной службы 112.
Опасные предметы могут быть обнаружены в общественном транспорте, подъездах, дворах, торговых центрах, детских площадках и образовательных учреждениях. Спасатели предупреждают: внешне обычная вещь может представлять смертельную опасность. Бдительность каждого гражданина может предотвратить трагедию.