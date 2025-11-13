В Башкирии преподаватель выбросил из окна телефон студента

В колледже Салавата преподаватель выбросил телефон студента из окна третьего этажа. Молодой человек сидел с ним во время лекций.
Как сообщает телеграм-канал «Черный список Салават», по словам матери, сейчас эту историю пытаются замять, поэтому она предала ситуацию огласке.
«Я согласна, что это было неправильно с его стороны. Однако такой способ решения проблемы мне кажется неприемлемым. Можно было забрать телефон, отдать его классному руководителю или заведующему отделением, но не выбрасывать дорогой аппарат в окно», — говорит женщина. Преподаватели пытаются замять эту историю, но я считаю, что она должна быть известна общественности.
В учебном заведении по данному факту проводят проверку.