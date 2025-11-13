Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полярное сияние возникло в Беларуси во время мощнейшей магнитной бури на Земле

Полярное сияние было замечено в Беларуси из-за сильных магнитных бурь.

Источник: Комсомольская правда

Над Беларусью появилось полярное сияние, которое удалось заснять. Об этом написал телеграм-канал «Метеовайб», белорусского метеоролога-любителя.

В объектив попало полярное сияние, случившееся в небе над Беларусью ночью 13 ноября.

— Полярное сияние в Червенском районе в разрывах слоистой облачности, — подписали фото в телеграм-канале.

В Минской области заметили полярное сияние. Фото: телеграм-канал «Метеовайб».

«Комсомолка» писала о том, что ученые предупредили белорусов и других жителей планеты, что мощная магнитная буря началась на Земле. Мощнейшая магнитная буря на Земле связана с выбросами плазмы на Солнце, и она связана с возвращение области интенсивных полярных сияний, в том числе в наше полушарие.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук накануне поясняли, что формирование зоны полярных сияний высокой интенсивности связано с очередным ростом параметров солнечного ветра и геомагнитной активности. А индекс интенсивности сияний превышал верхний порог шкалы в 10 единиц, составляя 11.7.

Тем временем Минск и Москва обсудили услуги связи после введения в РФ суточной блокировки.