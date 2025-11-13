Полярное сияние возникло в Беларуси во время мощнейшей магнитной бури на Земле

«Комсомолка» писала о том, что ученые предупредили белорусов и других жителей планеты, что мощная магнитная буря началась на Земле. Мощнейшая магнитная буря на Земле связана с выбросами плазмы на Солнце, и она связана с возвращение области интенсивных полярных сияний, в том числе в наше полушарие.