Полярное сияние возникло в Беларуси во время мощнейшей магнитной бури на Земле

Над Беларусью появилось полярное сияние, которое удалось заснять. Об этом написал телеграм-канал «Метеовайб», белорусского метеоролога-любителя.
В объектив попало полярное сияние, случившееся в небе над Беларусью ночью 13 ноября.
— Полярное сияние в Червенском районе в разрывах слоистой облачности, — подписали фото в телеграм-канале.
В Минской области заметили полярное сияние. Фото: телеграм-канал «Метеовайб».
«Комсомолка» писала о том, что ученые предупредили белорусов и других жителей планеты, что мощная магнитная буря началась на Земле. Мощнейшая магнитная буря на Земле связана с выбросами плазмы на Солнце, и она связана с возвращение области интенсивных полярных сияний, в том числе в наше полушарие.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук накануне поясняли, что формирование зоны полярных сияний высокой интенсивности связано с очередным ростом параметров солнечного ветра и геомагнитной активности. А индекс интенсивности сияний превышал верхний порог шкалы в 10 единиц, составляя 11.7.
