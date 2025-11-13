«Всего семь»: в Омске озвучили квоту на педагогов по программе «Земский учитель»

О реализации федеральной программы «Земский учитель» на территории Омской области рассказали в региональном минобре. Региону в рамках программы было выделено всего семь мест для педагогов.
С начала нового учебного года к педагогической деятельности на территории региона приступили шесть педагогов. Новичками пополнились школы в Большереченском, Марьяновском, Калачинском, Полтавском и Русско-Полянском районах. Трое участников программы «Земский учитель» прибыли из Магаданской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, а двое учителей поменяли место работы в границах региона. Из приезжих педагогов один не прижился на омской земле и вернулся к себе на родину.
В 2026 году в рамках программы «Земский учитель» на территории муниципальных районов планируется трудоустроить еще 8 учителей. В ближайшие три года к работе в омских школах приступят более 30 «земских» учителей, отметили в министерстве образования Омской области.