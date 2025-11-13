«Всего семь»: в Омске озвучили квоту на педагогов по программе «Земский учитель»

С начала нового учебного года к педагогической деятельности на территории региона приступили шесть педагогов. Новичками пополнились школы в Большереченском, Марьяновском, Калачинском, Полтавском и Русско-Полянском районах. Трое участников программы «Земский учитель» прибыли из Магаданской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, а двое учителей поменяли место работы в границах региона. Из приезжих педагогов один не прижился на омской земле и вернулся к себе на родину.