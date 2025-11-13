Мультимодальные путешествия: по единому билету на горнолыжные курорты

В России начинается горнолыжный сезон. Любителей активного зимнего отдыха ждут курорты Кавказа, Заполярья, Сибири и Дальнего Востока. В ряде регионов благодаря географическому положению и высоте склонов кататься можно уже в ноябре, но большинство трасс откроются в первый месяц зимы. Всероссийский старт горнолыжного сезона будет дан на Эльбрусе 4−7 декабря.
Грамотно выстроить свой путь, в том числе на горнолыжные курорты Приэльбрусья, Архыз, Домбай и Шерегеш, сэкономить время в дороге, с минимальными усилиями добраться в нужное место путешественникам помогают мультимодальные маршруты. Они действуют на популярных туристических направлениях и развиваются при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Что такое мультимодальная перевозка.
Для туристов это удобно: им сразу предлагают готовые комбинированные маршруты с единым билетом на разные виды транспорта. Можно купить разные комбинации билетов: поезд + автобус, самолет + автобус. Все пересадки рассчитаны: спешить на автобус или, наоборот, ждать его не придется. Как и самим искать остановку: где она находится, можно узнать при покупке билетов. А если самолет задерживается, например, из-за плохой погоды, организаторы перевозок это учитывают: автобус дождется пассажиров.
«При организации мультимодальных перевозок учитывается принцип “бесшовности”. Главная цель — создать непрерывную и удобную цепочку “от двери до двери” с максимальным комфортом для пассажира. Время пересадки сокращается за счет координации расписания между разными видами транспорта. График движения автобусов согласован с прибытием основных рейсов самолетов и поездов, а остановочные пункты организованы таким образом, чтобы пешеходный путь от терминала (аэропорта / железнодорожного вокзала) до места пересадки на автобус не превышал 300 метров. Для курорта Шерегеш был специально организован маршрут от аэропорта Новокузнецка непосредственно до гостиничной зоны, чего раньше не было, и туристам приходилось пользоваться случайным транспортом», — сообщили в АНО «Единая транспортная дирекция».
Куда можно поехать по мультимодальному маршруту.
В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» организовано 59 маршрутов на территории 10 регионов России. По единому билету можно добраться на горнолыжные курорты: в Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Шерегеш. Есть возможность доехать до курортов Абхазии (в летнее время), побережья Балтийского моря в Калининградской области, а также до Суздаля во Владимирской области, в города Кириллов и Белозерск в Вологодской области, в города Удмуртской Республики, от аэропорта Горно-Алтайска до самых крупных санаториев Белокурихи и от международного аэропорта Махачкалы (Уйташ) до центра города Махачкалы.
С 2014 по 2025 год по единому билету перевезено более 2,8 млн пассажиров.
Как оформить единый билет.
Оформить единый билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте и в приложении ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП — сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.
При покупке единого билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки железнодорожных и авиабилетов, например: «откуда» — Москва / «куда» — Шерегеш.
Телефон круглосуточной горячей линии — 8−800−600−1−006.
Схема работы мультимодальных маршрутов.
Кабардино-Балкарская Республика (курорты Приэльбрусья).
Период перевозки: зимний сезон — с 15 декабря 2025 года по 30 марта 2026 года.
Маршруты:
• аэропорт Минеральные Воды — Горячеводский — Баксан — Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау;
• железнодорожный вокзал Минеральные Воды — Горячеводский — Баксан — Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау.
Карачаево-Черкесская Республика (Домбай, Архыз).
Период перевозки: зимний сезон — с 15 декабря 2025 года по 30 марта 2026 года.
Маршруты:
• аэропорт Минеральные Воды — Черкесск — Зеленчукская — Архыз — Романтик;
• железнодорожный вокзал Минеральные Воды — Черкесск — Зеленчукская — Архыз — Романтик;
• аэропорт Минеральные Воды — Черкесск — Карачаевск — Теберда — Домбай;
• железнодорожный вокзал Минеральные Воды — Черкесск — Карачаевск — Теберда — Домбай.
Кузбасс (Шерегеш).
Период перевозки: круглогодично.
Маршруты:
• аэропорт Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова — ГТК Шерегеш — г. Таштагол;
• ж/д вокзал Новокузнецк — ГТК Шерегеш — г. Таштагол.
Алтайский край (Белокуриха).
Период перевозки: круглогодично.
Маршрут:
• аэропорт Горно-Алтайск — курорт Белокуриха и обратно (остановочные пункты: санаторий «Белокуриха» — санаторий «Алтай» — санаторий «Сибирь»).
Калининградская область.
Период перевозки: круглогодично.
Маршруты:
• железнодорожный вокзал г. Калининграда — пройти пешком 200 м — автовокзал Калининграда — пос. Морское (только в летнем сезоне);
• железнодорожный вокзал г. Калининграда — пройти пешком 200 м — автовокзал Калининграда — Светлогорск;
• железнодорожный вокзал г. Калининграда — пройти пешком 200 м — автовокзал Калининграда — Янтарный.
Удмуртская Республика.
Период перевозки: круглогодично.
Маршруты:
• железнодорожный вокзал г. Ижевска — п. Игра — Глазов;
• железнодорожный вокзал г. Ижевска — Воткинск;
• железнодорожный вокзал г. Ижевска — пгт Ува.
Вологодская область.
Период перевозки: круглогодично.
Маршруты:
• железнодорожный вокзал Вологды — пройти 200 м — автовокзал Вологды — г. Кириллов;
• железнодорожный вокзал Череповца — пройти 250 м — автовокзал Череповца — г. Кириллов;
• железнодорожный вокзал Череповца — пройти 250 м — автовокзал Череповца — г. Белозерск.
Владимирская область.
Период перевозки: круглогодично.
Маршруты:
• железнодорожный вокзал г. Владимира — г. Суздаль (ГТК «Суздаль», ул. Коровники, д. 45) (перевозки осуществляются каждую пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни).
Республика Дагестан.
Период перевозки: круглогодично.
Маршрут:
• международный аэропорт Махачкала (Уйташ) — Махачкала (пр-т Имама Шамиля, д. 78).
Абхазия.
Период перевозки: 30 апреля — 30 сентября.
Маршрут:
• железнодорожный вокзал Адлера — аэропорт Сочи — Гагра — Пицунда — Гудаута — Новый Афон — Сухум.
Более 650 идей и маршрутов для поездки собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф. Он развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство», реализуемый по решению Президента России, играет особую роль в развитии туризма в стране. Меры и инструменты нацпроекта помогают сделать путешествия по России интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства. При поддержке нацпроекта строят отели и глэмпинги, новые курорты и другие точки притяжения, организуют новые туристические маршруты, благоустраивают туристические объекты — от пляжей до центров городов. Это позволяет развивать различные направления отдыха, в том числе научно-популярный, курортный, гастрономический, экскурсионно-познавательный, экологический, деловой, промышленный.
Цель нацпроекта — обеспечить к 2030 году не менее 140 млн таких поездок ежегодно; увеличить долю туристской отрасли в ВВП нашей страны до 5%.