Мультимодальные путешествия: по единому билету на горнолыжные курорты

«При организации мультимодальных перевозок учитывается принцип “бесшовности”. Главная цель — создать непрерывную и удобную цепочку “от двери до двери” с максимальным комфортом для пассажира. Время пересадки сокращается за счет координации расписания между разными видами транспорта. График движения автобусов согласован с прибытием основных рейсов самолетов и поездов, а остановочные пункты организованы таким образом, чтобы пешеходный путь от терминала (аэропорта / железнодорожного вокзала) до места пересадки на автобус не превышал 300 метров. Для курорта Шерегеш был специально организован маршрут от аэропорта Новокузнецка непосредственно до гостиничной зоны, чего раньше не было, и туристам приходилось пользоваться случайным транспортом», — сообщили в АНО «Единая транспортная дирекция».