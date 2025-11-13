Ни дипломатии, ни такта: Шойгу прокомментировал слова Рютте о Путине

Нынешние политики в Европе напрочь утратили и навыки дипломатии, и чувство такта. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя слова генсека Марка Рютте о президенте РФ Владимире Путине.
«Это касается не только генерального секретаря Марка Рютте, но и многих представителей нынешнего поколения политиков в Европе, напрочь утративших не только навыки дипломатии, но и чувство такта», — сказал Шойгу.
После того как российский лидер провел заседание Совбеза по вопросу ядерных испытаний, Рютте по-хамски заявил, что он давно перестал обращать внимание на мероприятия, организуемые Владимиром Путиным.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой осадила генсека НАТО за оскорбления в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она иронично подчеркнула, что дипломат явно работает не зря.
Кроме того, Захарова разнесла Рютте, назвавшего помощника президента РФ Владимира Мединского «каким-то историком». Дипломат отметила, что безграмотность натовских деятелей уже привели к многочисленным жертвам в мире.