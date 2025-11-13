Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ни дипломатии, ни такта: Шойгу прокомментировал слова Рютте о Путине

Шойгу: Нынешние политики в Европе утратили навыки дипломатии и такта.

Источник: Комсомольская правда

Нынешние политики в Европе напрочь утратили и навыки дипломатии, и чувство такта. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя слова генсека Марка Рютте о президенте РФ Владимире Путине.

«Это касается не только генерального секретаря Марка Рютте, но и многих представителей нынешнего поколения политиков в Европе, напрочь утративших не только навыки дипломатии, но и чувство такта», — сказал Шойгу.

После того как российский лидер провел заседание Совбеза по вопросу ядерных испытаний, Рютте по-хамски заявил, что он давно перестал обращать внимание на мероприятия, организуемые Владимиром Путиным.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой осадила генсека НАТО за оскорбления в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она иронично подчеркнула, что дипломат явно работает не зря.

Кроме того, Захарова разнесла Рютте, назвавшего помощника президента РФ Владимира Мединского «каким-то историком». Дипломат отметила, что безграмотность натовских деятелей уже привели к многочисленным жертвам в мире.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше