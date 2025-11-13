Рубио: Киев половину дня живет без света из-за проблем с энергосистемой

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что из-за ослабления энергосистемы Украина сегодня сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении.
«Проблема в том, что энергосистема Украины год за годом деградировала. Каждый год они начинали с более низкого уровня, чем в предыдущем. Сейчас, например, в Киеве, по моим оценкам, от 50 до 60% дня проходит без электричества», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Рубио добавил, что в какой-то момент дня у жителей украинской столицы нет ни электричества, ни воды.
Ранее военный корреспондент Александр Коц прокомментировал сообщения об остановке на Украине всех государственных ТЭС. Он призвал не верить громким заголовкам, так как остановка теплоэлектростанций компании «Центрэнерго» не означает прекращение генерации по всей Украине.