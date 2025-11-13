Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую троллейбусную остановку введут на улице Генерала Хрулева в Петербурге

Она начнет работать с 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На маршруте троллейбуса № 25 в Приморском районе Петербурге введут новую остановку. Она начнет работать с 1 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

— Вводится новый остановочный пункт «Троллейбусный парк № 6, по требованию» на улице Генерала Хрулева у дома 12Д, что в направлении Серебристого бульвара, — говорится в сообщении.

Тем временем трамваи и троллейбусы в Петербурге уже полностью оснастили снегоуборочным инвентарем. Кроме того, специалисты проверили техническое состояние наземного транспорта, то есть оценили работу систем отопления, освещения, безопасности и связи. А водители прошли инструктажи о том, как действовать при гололеде или густом тумане.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что перед зимой в Северной столице закупили 32 тысячи тонн соли. Реагентом будут обрабатывать дороги и тротуары.