Новую троллейбусную остановку введут на улице Генерала Хрулева в Петербурге

На маршруте троллейбуса № 25 в Приморском районе Петербурге введут новую остановку. Она начнет работать с 1 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».
— Вводится новый остановочный пункт «Троллейбусный парк № 6, по требованию» на улице Генерала Хрулева у дома 12Д, что в направлении Серебристого бульвара, — говорится в сообщении.
Тем временем трамваи и троллейбусы в Петербурге уже полностью оснастили снегоуборочным инвентарем. Кроме того, специалисты проверили техническое состояние наземного транспорта, то есть оценили работу систем отопления, освещения, безопасности и связи. А водители прошли инструктажи о том, как действовать при гололеде или густом тумане.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что перед зимой в Северной столице закупили 32 тысячи тонн соли. Реагентом будут обрабатывать дороги и тротуары.