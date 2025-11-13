Новую троллейбусную остановку введут на улице Генерала Хрулева в Петербурге

Тем временем трамваи и троллейбусы в Петербурге уже полностью оснастили снегоуборочным инвентарем. Кроме того, специалисты проверили техническое состояние наземного транспорта, то есть оценили работу систем отопления, освещения, безопасности и связи. А водители прошли инструктажи о том, как действовать при гололеде или густом тумане.