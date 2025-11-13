Петроглифы Хабаровского края станут собственностью Российской Федерации

Прокурор района имени Лазо в Хабаровском крае подал в суд административный иск от имени России и всех заинтересованных граждан, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале (18+). Он требовал признать незаконным бездействие территориального управления Росимущества и обязать его оформить право собственности России на два важных археологических памятника: «Киинские петроглифы» и «Сукпай. Писаницы», которые внесены в государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения.
«Прокурор просил признать незаконным бездействие и возложить обязанность оформить право собственности Российской Федерации на объекты культурного наследия: “Киинские. Петроглифы”, III-I тыс. до н.э. и “Сукпай. Писаницы”, I тыс. до н.э. — первая половина I тыс. н.э., включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения (объект археологического наследия)», — говорится в сообщении.
В обосновании иска прокурор указал, что право собственности на эти объекты до сих пор ни за кем не зарегистрировано, а земельные участки под ними не выделены и не поставлены на кадастровый учет. Из-за этого памятники могут быть потеряны навсегда, а люди лишаются доступа к культурным ценностям, что противоречит Конституции РФ.
Эти памятники уникальны и важны для всего многонационального народа России, а также входят в мировое культурное наследие.
Суд рассмотрел доказательства и объяснения сторон и решил удовлетворить иск прокурора.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что археологи Гродековского музея сделали сенсационное открытие — они обнаружили новый объект древнего наскального искусства. В ходе плановой разведки была обнаружена небольшая писаница, выполненная красной охрой.