Петроглифы Хабаровского края станут собственностью Российской Федерации

В обосновании иска прокурор указал, что право собственности на эти объекты до сих пор ни за кем не зарегистрировано, а земельные участки под ними не выделены и не поставлены на кадастровый учет. Из-за этого памятники могут быть потеряны навсегда, а люди лишаются доступа к культурным ценностям, что противоречит Конституции РФ.