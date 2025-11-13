США объяснили снятие санкций с проекта АЭС в Венгрии с участием России

Рубио отметил, что строительство станции уже ведется. «Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что мы хотим, чтобы они были энергетически независимыми», — сказал он журналистам.
Под американскими ограничениями находятся Газпромбанк, через который проходят необходимые для строительства «Пакш-2» операции, и занимающиеся вопросами строительства руководители «Росатома».
На АЭС «Пакш» работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых блоков, а в 2014-м «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на достройку.
В 2022 году венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение сроком на десять лет на строительство пятого и шестого энергоблоков, которые составят АЭС «Пакш-2». Реализация проекта осложнилась после введения США санкций против Газпромбанка, отказ предыдущей администрации Джо Байдена смягчить меры в Будапеште назвали «политической вендеттой». В январе этого года Вашингтон ввел блокирующие санкции в отношении высокопоставленных менеджеров «Росатома», включая гендиректора компании Алексея Лихачева. Россия считает ограничения незаконными.