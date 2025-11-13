В Солнцеве построят еще один детский сад

«Трехэтажный детский сад площадью 6,8 тысячи квадратных метров построят на улице Матросова. Там оборудуют 14 групповых ячеек для воспитанников различных возрастов. В каждой будет игровая, спальня, раздевалка и буфет. Также в здании разместят кабинеты для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурные залы. После завершения строительства детский сад передадут в городскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.