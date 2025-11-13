В Солнцеве построят еще один детский сад

В районе Солнцево на западе Москвы появится новый детский сад для 350 воспитанников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Трехэтажный детский сад площадью 6,8 тысячи квадратных метров построят на улице Матросова. Там оборудуют 14 групповых ячеек для воспитанников различных возрастов. В каждой будет игровая, спальня, раздевалка и буфет. Также в здании разместят кабинеты для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурные залы. После завершения строительства детский сад передадут в городскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.
Помимо этого, в здании детского сада обустроят вестибюль с местом для посетителей, тамбур, комнату охраны с диспетчерским пультом, административные и технические помещения.
Здание будет состоять из нескольких прямоугольных блоков. В отделке используют бетонную плитку под кирпич и панели белого, темно-коричневого и медного цветов.
«На прилегающей территории создадут открытые площадки для прогулок и места для торжественных мероприятий, установят малые архитектурные формы, светильники и ограждения. Для защиты детей от солнца и осадков поставят теневые навесы. Возле здания проведут комплексное благоустройство: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Вся территория будет доступна для маломобильных групп населения», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Проект реализует девелопер в рамках строительства жилого комплекса.