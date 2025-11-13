Ричмонд
«Да будет свет» — сказал Premier и перерезал провода: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса в Кишиневе, по которым отключат электричество в четверг, 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 13 ноября 2025.

Буюканы.

Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32, Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.

Центр.

Шт. чел Маре, 12 — с 09:10 до 16:15.

И. Нистор, 858, M. Ломоносова, 49/9, 49/10, 49/13, 49/14, 49/15, 49/18, 51/1 — с 10:00 до 17:00.

