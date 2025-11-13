Минобрнауки разъяснило абитуриентам ограничения платного приема в вузы

Минобрнауки заявило, что не собирается полностью запрещать прием абитуриентов на коммерческие места в вузах, где средний балл ЕГЭ поступивших ниже 50.
Об этом сообщает «РИА Новости». Ограничения коснутся примерно 10% направлений — среди них бизнес-информатика, торговое дело, товароведение, юриспруденция, психология и другие.
В конце октября министерство опубликовало проект новой методики распределения платных мест на 2026/27 учебный год. В документе предлагалось запретить приём на коммерцию там, где средний балл ЕГЭ падает ниже 50. Раньше вузы сами решали, сколько студентов брать на платное обучение, но с мая их возможности в этой части сократили.
Ранее президент поручил снизить набор на направления, которые не востребованы экономикой и рынком труда. А с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, позволяющий правительству устанавливать предел платных мест для отдельных специальностей.
