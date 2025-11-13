Минобрнауки разъяснило абитуриентам ограничения платного приема в вузы

В конце октября министерство опубликовало проект новой методики распределения платных мест на 2026/27 учебный год. В документе предлагалось запретить приём на коммерцию там, где средний балл ЕГЭ падает ниже 50. Раньше вузы сами решали, сколько студентов брать на платное обучение, но с мая их возможности в этой части сократили.