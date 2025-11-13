Созданы натуральные ферментированные корма для ускорения роста скота

«В природе эти микроорганизмы не сосуществуют вместе, но нам удалось добиться создания такого эффективного соседства в рамках единого консорциума. Некоторые из веществ, которые они производят, расщепляют сахара, другие способствуют переработке белков и так далее. За счет этого в составе кормов они помогают организму быстрее и эффективнее усваивать полезные вещества. Например, свиньи благодаря такой добавке набирают вес до 2−10 дней быстрее. Это повышает экономическую эффективность производства на 1%, это миллиарды рублей», — отметил Патрушев в разговоре с корреспондентом ТАСС.