В поселке Зимовники достроят первый на Дону районный плавательный бассейн

В пос. Зимовники Ростовской области завершается возведение первого плавательного бассейна в районе — объект готов на 85% и откроется в первом квартале 2026 года. Об этом губернатору Юрию Слюсарю доложил глава муниципалитета Олег Ткаченко.

Источник: Коммерсантъ

По словам чиновника, спортивный комплекс включает шесть 25-метровых дорожек, раздевалки и тренажерный зал.

Во время встречи также обсудили итоги уборочной кампании. Аграрии района собрали 680 тыс. тонн зерновых — рекордный показатель в Ростовской области.

Это не только победа в непростых погодных условиях, но и дополнительные доходы в бюджет для новых проектов.

отметил Юрий Слюсарь

Олег Ткаченко сообщил о завершении дорожных работ в районе. В 2025 году построили участки от х. Харьковского к райцентру и в х. Камышеве по ул. Энергетической и ул. Кольцевой. Именно эти объекты чаще всего упоминались в жалобах местных жителей.

