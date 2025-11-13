Ричмонд
«Нужна была донорская кровь редкой группы». МИД сказал о состоянии белоруски, пострадавшей в жестком ДТП с автобусом в Таиланде

МИД: пострадавшей в ДТП в Таиланде белоруске нужна была кровь редкой группы.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали о состоянии пострадавшей в жестком ДТП с автобусом белоруски, пишет БелТА.

«Комсомолка» писала, что в начале ноября пять белорусов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Таиланде. Затем стало известно, что после аварии одна белоруска находится в тяжелом состоянии.

Сейчас в МИД проинформировали, что состояние травмированной белоруски по-прежнему требует врачебного контроля. В посольстве Беларуси во Вьетнаме рассказали, что продолжают внимательно следить за ситуацией. А также проинформировали о том, что пострадавшей белоруске нужна была кровь редкой группы.

— Продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь. Вопрос обеспечения соотечественницы донорской кровью редкой группы был оперативно решен, — уточнили в диппредставительстве.

В МИД добавили, что ситуация с попавшей в ДТП в Таиланде белоруской находится на особом контроле.

Ранее МИД информировал о стабильном состоянии белоруски, пострадавшей в ДТП в Таиланде.

