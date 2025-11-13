«Нужна была донорская кровь редкой группы». МИД сказал о состоянии белоруски, пострадавшей в жестком ДТП с автобусом в Таиланде

Сейчас в МИД проинформировали, что состояние травмированной белоруски по-прежнему требует врачебного контроля. В посольстве Беларуси во Вьетнаме рассказали, что продолжают внимательно следить за ситуацией. А также проинформировали о том, что пострадавшей белоруске нужна была кровь редкой группы.