Стало известно, что октябрь 2025 года в Москве оказался теплее обычного

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура воздуха в Москве в октябре достигла +7,5°C. Это на 1,7°C выше нормы.
Он также отметил, что осадков выпало 96 мм — это около 137% от обычного месячного количества.
Ранее сообщалось, что в большинстве регионов страны установилось тёплое предзимье.
А 25 октября в Москве прошла одна из самых тёплых октябрьских ночей за 65 лет: температура не опустилась ниже +8,6°C. Ранее выше было только дважды — в 2006 году термометры показывали +9,9°C.
Читайте также: ЕГЭ по истории может стать обязательным для будущих гуманитариев в России.
Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.Читать дальше