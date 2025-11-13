Реновация в действии: Владислав Овчинский рассказал о строительстве новых домов в Выхино-Жулебино и Рязанском

Москва продолжает активную реализацию программы реновации. В настоящее время строительные работы начались на двух новых площадках в районах Рязанский и Выхино-Жулебино. Жилые комплексы строятся на Самаркандском бульваре (участок 15/5) и в 4-м Вешняковском проезде (участок 5/1).
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский привел конкретные цифры: «На Самаркандском бульваре начали возводить двухсекционный жилой комплекс общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир… В жилом комплексе в 4-м Вешняковском проезде будет три секции… площадью более 16 тысяч квадратных метров. Новостройка рассчитана на 152 квартиры».
Новые дома строятся в уже сложившихся районах, где в шаговой доступности есть метро, образовательные и медицинские учреждения, а также зеленые зоны. Территории вокруг новостроек будут комплексно благоустроены.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».