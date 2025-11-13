Реновация в действии: Владислав Овчинский рассказал о строительстве новых домов в Выхино-Жулебино и Рязанском

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский привел конкретные цифры: «На Самаркандском бульваре начали возводить двухсекционный жилой комплекс общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир… В жилом комплексе в 4-м Вешняковском проезде будет три секции… площадью более 16 тысяч квадратных метров. Новостройка рассчитана на 152 квартиры».