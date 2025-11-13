Династия учителей из Башкирии победила на всероссийском конкурсе

Династия педагогов из Учалинского района стала победителем Всероссийского конкурса и завоевала первое место в номинации «Лучшая педагогическая династия». Общий стаж преподавания всех членов семьи — 139 лет.
У истоков династии стоят ветераны педагогического труда Дилара Губаевна и Асгат Акрамович Нуретдиновы. По их стопам пошли дети и внуки. Дочь Зульфия Аминева работает учителем школы села Мулдакаево. Внук Загир Амнев — преподаватель Уфимского машиностроительного колледжа. Еще одна внучка Ляйсан Золотарёва тоже пошла по стопам своих предков, сейчас она студентка филологического факультета Башкирского государственного педагогического университета.
Всего конкурс собрал 205 заявок из 36 регионов России. В финал прошли 15 участников, сообщают организаторы.
Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии наградил представителей 9 трудовых династий.