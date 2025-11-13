Династия учителей из Башкирии победила на всероссийском конкурсе

У истоков династии стоят ветераны педагогического труда Дилара Губаевна и Асгат Акрамович Нуретдиновы. По их стопам пошли дети и внуки. Дочь Зульфия Аминева работает учителем школы села Мулдакаево. Внук Загир Амнев — преподаватель Уфимского машиностроительного колледжа. Еще одна внучка Ляйсан Золотарёва тоже пошла по стопам своих предков, сейчас она студентка филологического факультета Башкирского государственного педагогического университета.