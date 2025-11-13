В Китае нашли новую причину возрастного бесплодия и способ обратить этот процесс

В ходе клинического исследования женщины, которые ранее сталкивались с неудачным развитием эмбриона при ЭКО, получили кратковременное лечение рапамицином. Как сообщает агентство, это «помогло им произвести высококачественные бластоцисты, что привело к успешным беременностям и рождению детей». При этом ученые отметили, что для подтверждения эффективности необходимы более обширные клинические испытания.