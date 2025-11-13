Ефимов: в Солнцеве построят еще один детский сад

Как добавил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики, на прилегающей территории будут созданы открытые прогулочные площадки и места для проведения торжественных мероприятий. Также планируется установка малых архитектурных форм, освещения и ограждений. Для защиты детей от солнца и дождя установят теневые навесы. В рамках благоустройства территории высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники. Вся территория будет доступна для людей с ограниченными возможностями.