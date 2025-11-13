Ефимов: в Солнцеве построят еще один детский сад

В западном районе Москвы в Солнцеве будет построен новый детский сад на 350 мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Трехэтажное здание площадью 6,8 тысячи квадратных метров расположится на улице Матросова и будет включать 14 групповых ячеек для детей разных возрастов. Каждая группа будет оборудована игровой зоной, спальней, раздевалкой и буфетом.
«Также в здании разместят кабинеты для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурные залы. После завершения строительства детский сад передадут в городскую систему образования», — уточнил заммэра.
Внутри здания запроектирован вестибюль для посетителей, тамбур, охранная комната с диспетчерским пультом, а также административные и технические помещения.
Как добавил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики, на прилегающей территории будут созданы открытые прогулочные площадки и места для проведения торжественных мероприятий. Также планируется установка малых архитектурных форм, освещения и ограждений. Для защиты детей от солнца и дождя установят теневые навесы. В рамках благоустройства территории высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники. Вся территория будет доступна для людей с ограниченными возможностями.
Архитектурное решение здания будет представлять собой сочетание нескольких прямоугольных форм с отделкой из бетонной плитки под кирпич и панелей в спокойных цветах: белом, темно-коричневом и медном. Проект реализует девелопер «ПИК» в рамках строительства жилого комплекса «Мещерский лес».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по созданию крупного образовательного комплекса в Раменках. Владимир Ефимов также ранее рассказал, что с 2020 года в Северо-Восточном административном округе было завершено строительство четырех образовательных объектов, включая три школы на две тысячи учеников и детский сад на 200 мест, что позволило создать современные условия для учебы и развития юных москвичей.