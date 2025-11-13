Омской пенсионерке вернули малую часть денег, которые у нее украли мошенники

Тарская межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась взыскания с дропперов денег, которые были уведены со счета пожилой жительницы Тарского района. Правда, она получила лишь малую сумму украденных сбережений.
Установлено, что в августе 2024 года, 61-летняя омичка поверила неизвестной собеседнице, написавшей ей в социальной сети с установленной в профиле фотографией знакомой. В целях якобы получения компенсационных выплат пенсионерка сообщила мошенникам номер своей банковской карты и код доступа к личному кабинету банка. В результате с ее счета были украдены почти 138 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выявлены шесть владельцев банковских счетов, на которые переводились похищенные денежные средства. В целях защиты прав потерпевшей прокуратура направила 6 исковых заявлений в различные регионы: Республику Башкортостан, Краснодарский край, Иркутскую, Нижегородскую и Московскую область, а также в Чувашскую Республику. В настоящее время по двум исковых заявлениям пенсионерке вернули 38 230 рублей. Остальные четыре исковых заявления находятся на рассмотрении, отметили в прокуратуре.