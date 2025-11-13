Омской пенсионерке вернули малую часть денег, которые у нее украли мошенники

По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выявлены шесть владельцев банковских счетов, на которые переводились похищенные денежные средства. В целях защиты прав потерпевшей прокуратура направила 6 исковых заявлений в различные регионы: Республику Башкортостан, Краснодарский край, Иркутскую, Нижегородскую и Московскую область, а также в Чувашскую Республику. В настоящее время по двум исковых заявлениям пенсионерке вернули 38 230 рублей. Остальные четыре исковых заявления находятся на рассмотрении, отметили в прокуратуре.