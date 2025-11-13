В Областной больнице имени Семашко впервые пересадили почку

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подготовка к проведению трансплантаций в больнице велась около полутора лет. Специалисты учреждения проходили обучение и перенимали опыт в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. В октябре готовность учреждения к операциям проверил главный внештатный трансплантолог Минздрава России академик РАН Сергей Готье.
Операция была выполнена 6 ноября. Пересадку почки от живого родственного донора получил 18-летний пациент с врождённой аномалией развития почек. По информации регионального министерства здравоохранения, спустя почти неделю после операции состояние донора и реципиента стабильное.
В состав операционной бригады вошли трансплантологи Национального центра имени академика Шумакова Ильдар Курбангулов и Станислав Садовников, а также хирурги Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Денис Кучин, Роман Зайцев, Алексей Моисеев и главный внештатный трансплантолог Минздрава Нижегородской области Владимир Загайнов.
Как пояснил главный врач больницы Сергей Богданов, операция продолжалась около четырёх часов. Почка была извлечена лапароскопическим методом, пересадка проведена открытым хирургическим вмешательством.
По словам Владимира Загайнова, хирургическое отделение больницы станет базой для последующих операций. В учреждении уже создан лист ожидания для пациентов, нуждающихся в пересадке почки. В настоящее время в регионе насчитывается около 1300 человек, получающих почечную заместительную терапию.
В министерстве здравоохранения региона подчеркнули, что трансплантация — командная работа, в которой участвуют хирурги, урологи, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи, диагносты, операционные медицинские сёстры и другие специалисты.
Медики больницы продолжают сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Планируется дополнительное обучение кадров в федеральной клинике и организация наставничества для молодых специалистов.
Работа по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Проект является продолжением нацпроекта «Здравоохранение» и охватывает все направления отрасли — от модернизации первичного звена до реабилитации.