В Областной больнице имени Семашко впервые пересадили почку

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подготовка к проведению трансплантаций в больнице велась около полутора лет. Специалисты учреждения проходили обучение и перенимали опыт в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. В октябре готовность учреждения к операциям проверил главный внештатный трансплантолог Минздрава России академик РАН Сергей Готье.