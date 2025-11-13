Лидер Pink Floyd Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за Украины

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину говорит о ее невежестве, потому что ей почти ничего не известно о конфликте между Киевом и Москвой и его причинах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.