Лидер Pink Floyd Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за Украины

Музыкант считает, что визит Джоли на Украину говорит о ее невежестве.

Источник: Аргументы и факты

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину говорит о ее невежестве, потому что ей почти ничего не известно о конфликте между Киевом и Москвой и его причинах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он напомнил, что конфликт спровоцировало расширение НАТО на восток, несмотря на обещания альянса этого не делать.

«Анджелина Джоли не знает этого. Они “темные”: и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды», — уверен музыкант.

Уотерс считает, что все перечисленные им западные артисты поддались пропаганде, а в ситуации они не разбираются.

Джоли посетила Украину в ноябре. Как писало украинское издания «Страна.ua», на блокпосте при въезде в Южноукраинск Николаевской области военкомы задержали охранника Джоли. Им оказался Дмитрий Пищиков из города Кропивницкого (Кировограда). Мужчина является тренером по боевому самбо и специалистом по восстановительному массажу. Также стало известно, что поездку Анджелины Джоли на Украину, в рамках которой актриса посетила Николаев и Херсон, финансировала международная организация Legacy of War Foundation.

Добавим, что за поездку на Украину Анджелина Джоли могла получить $20 млн.

