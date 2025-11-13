Успехи сотрудников «Газпромнефть-СМ» отмечены всероссийской премией

На Московском форуме «Энергетика и гражданское общество-2025» вручили общественную Премию имени Н. К. Байбакова. Среди лауреатов — специалисты компании «Газпромнефть — смазочные материалы». Наград удостоены начальник управления технического развития и реализации проектов Ярослав Тресков, начальник отдела технической поддержки специальной продукции Алексей Китанин, а также начальник отдела технической поддержки индустриальной продукции Илья Иванов.
Работа сотрудников компании ежегодно отмечается отраслевыми наградами, в этом году их получили уже около 200 человек.
— Только за последний год мы первыми в России запустили промышленный выпуск белых масел и начали производство сульфонатных присадок полностью на основе отечественного сырья, — рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец. — За всеми успехами стоит большая команда профессионалов, и признание на всероссийском уровне — подтверждение их высокой квалификации.
Врио президента Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» Сергей Пацерковский подчеркнул, что Премией имени Байбакова более двух десятилетий отмечают тех, кто помогает создавать энергетику будущего.
— Мы считаем важным отмечать тех, кто предлагает решения, которые двигают вперед отрасль, страну и общество, — сообщил Пацерковский.