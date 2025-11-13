Ричмонд
Успехи сотрудников «Газпромнефть-СМ» отмечены всероссийской премией

Работа сотрудников компании ежегодно отмечается отраслевыми наградами, в этом году их получили уже около 200 человек.

— Только за последний год мы первыми в России запустили промышленный выпуск белых масел и начали производство сульфонатных присадок полностью на основе отечественного сырья, — рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец. — За всеми успехами стоит большая команда профессионалов, и признание на всероссийском уровне — подтверждение их высокой квалификации.

Врио президента Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» Сергей Пацерковский подчеркнул, что Премией имени Байбакова более двух десятилетий отмечают тех, кто помогает создавать энергетику будущего.

— Мы считаем важным отмечать тех, кто предлагает решения, которые двигают вперед отрасль, страну и общество, — сообщил Пацерковский.