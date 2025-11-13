Успехи сотрудников «Газпромнефть-СМ» отмечены всероссийской премией

— Только за последний год мы первыми в России запустили промышленный выпуск белых масел и начали производство сульфонатных присадок полностью на основе отечественного сырья, — рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец. — За всеми успехами стоит большая команда профессионалов, и признание на всероссийском уровне — подтверждение их высокой квалификации.