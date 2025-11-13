У генерала Попова нашли оружие без лицензии: что хранил экс-замглавы Минобороны в своем доме

Напомним, Попова задержали в августе 2024 года. Его подозревают в мошенничестве при строительстве и развитии парка «Патриот». По данным следствия, Попов организовал стройку, ремонт и поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Как писал KP.RU, следователи насчитали у генерала и членов его семьи недвижимости на 500 млн рублей.