У генерала Попова нашли оружие без лицензии: что хранил экс-замглавы Минобороны в своем доме

У бывшего заместителя министра обороны генерала Павла Попова, обвиняемого в коррупции, при обыске изъяли коллекцию оружия. На одно из хранившихся у него ружей не было соответствующей лицензии, пишет ТАСС.
Следствие установило, что в арсенале Попова находились два огнестрельных нарезных пистолета — раритетный «Маузер» и ПМ, охотничье гладкоствольное ружьё ИЖ-27, а также газовое оружие. При обыске оперативники также обнаружили и изъяли охотничье нарезное ружьё «Вепрь» и 40 патронов к нему.
Как следует из показаний Попова, он якобы не знал об отсутствии лицензии на ружьё «Вепрь», поскольку получил его в подарок на день рождения от бывшего губернатора Хакасии Виктора Зимина. Подсудимый пояснил, что к оружию прилагался полный комплект документов, включая паспорт.
Напомним, Попова задержали в августе 2024 года. Его подозревают в мошенничестве при строительстве и развитии парка «Патриот». По данным следствия, Попов организовал стройку, ремонт и поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Как писал KP.RU, следователи насчитали у генерала и членов его семьи недвижимости на 500 млн рублей.