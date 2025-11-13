Ученые изучили ДНК Гитлера и раскрыли тайну его проблем с женщинами

Ученый из Потсдамского университета в Германии Алекс Кей рассказал в новом документальном фильме на британском Channel4 «ДНК Гитлера: План диктатора», что анализ ДНК Адольфа Гитлера дал ответы на многочисленные вопросы о проблемах в его сексуальной жизни, материал перевел aif.ru.
По словам эксперта, у диктатора был обнаружен ген, который вызывает деформацию гениталий и проблемы с психическим здоровьем, его носители часто страдают шизофренией и СДВГ.
«Никто никогда не мог объяснить, почему Гитлер чувствовал себя так некомфортно рядом с женщинами на протяжении всей своей жизни, или почему он, вероятно, никогда не вступал в интимные отношения с женщинами. Но теперь мы знаем, что у него был синдром Кальмана, это может быть ответом, который мы долго искали», — рассказал Кей.
Это также объясняет, почему Гитлер не имел детей со своей спутницей Евой Браун, подчеркнул эксперт.
«Десять процентов людей с этим типом мутации могут иметь маленький пенис — “микропенис”. Гораздо более распространенной особенностью является то, что яички обычно не опускаются к мошонке», — объяснил профессор медицины из Университета Турку в Финляндии Йорма Топпари.
Известно, что тело диктатора было уничтожено после его смерти. Однако ученые смогли изучить его гены благодаря американскому солдату Розуэллу Розенгрену, который невольно сохранил ДНК Гитлера, вырезав на память кусок ткани с кровью с его дивана.
Ученые из Орхусского университета Дании сравнили кровь с ДНК родственников диктатора и подтвердили, что она принадлежит Гитлеру.
Анализ также выявил, что диктатор входил в 1% людей на планете, подверженных аутизму и биполярному расстройству. Его троюродная сестра, Алоизия Файт, провела годы в психиатрической больнице в Вене.