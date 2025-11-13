Ученые из РФ и Китая нашли способ продлить молодость, воздействуя на мозг

Согласно результатам исследования (они опубликованы в научном журнале Aging Cell), инфракрасное излучение с длиной волны в 1275 нанометров способствует выработке оксида азота, с помощью которого расширяются лимфатические сосуды, а мозг в результате быстрее избавляется от токсичных соединений, лежащих в основе возрастных изменений.