Ученые из РФ и Китая нашли способ продлить молодость, воздействуя на мозг

Стимуляция головного мозга и его оболочек инфракрасным светом может стать безопасным способом продления молодости. К такому выводу пришел российско-китайский коллектив ученых из Саратовского госуниверситета (СГУ) и Хуачжунского университета науки и технологии.
Согласно результатам исследования (они опубликованы в научном журнале Aging Cell), инфракрасное излучение с длиной волны в 1275 нанометров способствует выработке оксида азота, с помощью которого расширяются лимфатические сосуды, а мозг в результате быстрее избавляется от токсичных соединений, лежащих в основе возрастных изменений.
«Исследование проводилось на стареющих мышах. Мы установили, что метод восстанавливает дренаж мозга, что сопровождается эффективным устранением окислительно-восстановительного дисбаланса, нейровоспаления и повреждения нейронов», — приводятся слова заведующей кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксаны Семячкиной-Глушковской.
Ранее сообщалось, что ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выяснили, что значительные изменения в работе мозга и биохимическом составе крови способны вызвать семь дней интенсивных медитативных практик.