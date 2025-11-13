Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые из РФ и Китая нашли способ продлить молодость, воздействуя на мозг

Было проведено исследование на стареющих мышах.

Источник: Аргументы и факты

Стимуляция головного мозга и его оболочек инфракрасным светом может стать безопасным способом продления молодости. К такому выводу пришел российско-китайский коллектив ученых из Саратовского госуниверситета (СГУ) и Хуачжунского университета науки и технологии.

Согласно результатам исследования (они опубликованы в научном журнале Aging Cell), инфракрасное излучение с длиной волны в 1275 нанометров способствует выработке оксида азота, с помощью которого расширяются лимфатические сосуды, а мозг в результате быстрее избавляется от токсичных соединений, лежащих в основе возрастных изменений.

«Исследование проводилось на стареющих мышах. Мы установили, что метод восстанавливает дренаж мозга, что сопровождается эффективным устранением окислительно-восстановительного дисбаланса, нейровоспаления и повреждения нейронов», — приводятся слова заведующей кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксаны Семячкиной-Глушковской.

Ранее сообщалось, что ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выяснили, что значительные изменения в работе мозга и биохимическом составе крови способны вызвать семь дней интенсивных медитативных практик.