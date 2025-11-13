В Иркутской области в 2026 году прожиточный минимум составит 20075 рублей

Прожиточный минимум на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях значительно выше, чем в других частях Приангарья. Так, для жителей Севера он составляет в среднем 24 411 рублей, а для трудоспособных граждан — 26 609 рублей, пенсионеров — 20 994 рубля, а несовершеннолетних — 23 679 рублей. В остальных местностях Приангарья эти суммы составляют: 18 770 рублей на душу населения, 20 460 рублей для трудоспособных, 16 143 рубля для пенсионеров и 18 207 рублей для детей.