Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области в 2026 году прожиточный минимум составит 20075 рублей

Для трудоспособных жителей эта сумма равна 21 882 рублям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2026 году прожиточный минимум составит 20 075 рублей. Постановление об этом подписал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков.

— Для трудоспособных жителей эта сумма равна 21 882 рублям, для пенсионеров — 17 265 рублям, а для детей — 19 473 рублям, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.

Прожиточный минимум на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях значительно выше, чем в других частях Приангарья. Так, для жителей Севера он составляет в среднем 24 411 рублей, а для трудоспособных граждан — 26 609 рублей, пенсионеров — 20 994 рубля, а несовершеннолетних — 23 679 рублей. В остальных местностях Приангарья эти суммы составляют: 18 770 рублей на душу населения, 20 460 рублей для трудоспособных, 16 143 рубля для пенсионеров и 18 207 рублей для детей.