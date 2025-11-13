В МГУ более 20 подразделений включат в работу создаваемого биоресурсного центра

«Московский университет наделен функциями биоресурсного центра в соответствии с федеральным законом о биологических (биоресурсных) коллекциях. В задачи биоресурсного центра, который будет создан в МГУ, будет входить поддержание и развитие уникальных биологических коллекций университета, среди которых есть как классические собрания возрастом несколько столетий, так и современные коллекции ДНК и клеточного материала живых организмов. В работу центра будут вовлечены более 20 подразделений», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.