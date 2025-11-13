Ричмонд
Омским пожарным пришлось буквально выковыривать водителя из покореженного автомобиля

Мужчина оказался зажат в своем транспортном средстве после масштабной аварии на трассе Омск—Калачинск.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудникам МСЧ пришлось применить специальные инструменты, чтобы достать омича из смятого в аварии автомобиля. ДТП с тремя машинами произошло вчера, 12 ноября, на трассе Омск—Калачинск.

На автодороге Омск—Калачинск столкнулись три легковых автомобиля. Один водитель оказался зажат так, что его пришлось деблокировали омским спасателям с помощью специального инструмента. Мужчину благополучно достали из покореженной машины и передали врачам. Также госпитализация понадобилась еще двум участникам аварии — на данный момент они находятся в медицинском стационаре с травмами различной степени тяжести.