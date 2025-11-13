Омским пожарным пришлось буквально выковыривать водителя из покореженного автомобиля

На автодороге Омск—Калачинск столкнулись три легковых автомобиля. Один водитель оказался зажат так, что его пришлось деблокировали омским спасателям с помощью специального инструмента. Мужчину благополучно достали из покореженной машины и передали врачам. Также госпитализация понадобилась еще двум участникам аварии — на данный момент они находятся в медицинском стационаре с травмами различной степени тяжести.