The Guardian предупредила об опасностях вступления Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовят план, позволяющий Украине начать подготовку к членству без единогласного одобрения всех стран. Об этом в ЕС задумались после того, как Венгрия заблокировала заявку Украины на вступление в объединение.
