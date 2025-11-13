Ричмонд
The Guardian предупредила об опасностях вступления Украины в ЕС

Украина намерена быстрее войти в состав ЕС. Однако форсирование событий может привести к дестабилизации стран объединения, и на восстановление после потрясений могут потребоваться годы, пишет The Guardian.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации отмечается, что расширение Евросоюза без предварительных внутренних реформ может разрушить объединение, но никак не укрепить его. При этом процесс реформирования может затянуться на годы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

Журналисты указывают, что Зеленский наращивает давление на иностранные правительства, добиваясь их одобрения на вступление Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовят план, позволяющий Украине начать подготовку к членству без единогласного одобрения всех стран. Об этом в ЕС задумались после того, как Венгрия заблокировала заявку Украины на вступление в объединение.

